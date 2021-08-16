Экономика Украины во II квартале выросла на 5,4%

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2021 года вырос на 5,4% по сравнению со вторым кварталом 2020 года при падении на 2,2% в первом квартале этого года. Об этом сообщила Государственная служба статистики, опубликовав предварительную оценку в понедельник.

По ее данным, по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП снизился на 0,8%.

Напомним, что Министерство экономики ожидает рост реального ВВП по итогам года на 4%. Нацбанк ожидает рост на 3,8%.