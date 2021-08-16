В ФРГ начали прививать третьей дозой COVID-вакцины

В немецкой Баварии начали вакцинацию от коронавируса третьей дозой. Прививки получают лица, относящиеся к группе риска.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Указано, что третью бустерную дозу вакцины будут предлагать жителям домов для пожилых людей, лицам, нуждающимся в уходе, и людям от 80 лет.

Еще одной предпосылкой для получения третьей прививки является минимальный срок в шесть месяцев, который должен пройти после второй вакцинации.

Также еще некоторые правительства федеральных земель Германии согласились начать прививку третьей дозой вакцины с сентября этого года.

Вместе с тем, глава немецкой Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при Институте имени Роберта Коха Томас Мертенс сдержанно отреагировал на эти планы. Он вакцинацию третьей дозой в сентябре преждевременной, но не вредной.