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Зеленский собирается к 2035 году построить новый военно-морской флот

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Зеленский собирается к 2035 году построить новый военно-морской флот

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Украине к 2035 году планируют реализовать большую программу по развитию военно-морского флота (ВМФ), сообщается на сайте главы государства.

«Что касается нашего военно-морского флота — сейчас у нас есть три этапа. К 2035 году — строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности — он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года, третий — до 2035 года», — рассказал Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма.

Президент отметил, что в Украине создается инфраструктура для строительства военно-морского флота: малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз.

«Первой строится (военно-морская база — Ред.) в Бердянске. Идея — в поддержке этого проекта со стороны Европейского Союза, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании. У меня будет встреча с президентом США, и это (развитие Военно-морских сил Украины — Ред.) является частью нашей встречи и частью Крымской платформы», — сообщил Зеленский.

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Глава государства отметил, что вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережий является частью деоккупации Крыма.

По его словам, Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.

«Это не только вопрос Sea Breeze, это и отношение, и постоянная работа, сотрудничество нашего Министерства обороны США и страны Евросоюза. Также у нас есть реальные договоренности в этом направлении с Турцией и Великобританией», — подчеркнул Зеленский.

ВМС, ВМС Украины, Владимир Зеленский
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