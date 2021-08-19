Зеленский рассказал, зачем нужна «Крымская платформа»

Инициатива «Крымская платформа» будет охватывать все важнейшие проблемы полуострова, прежде всего гуманитарные и вопросы безопасности, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма.

По словам главы государства, идеология Крымской платформы заключается в том, чтобы каждую тему делать острой и актуальной не только в украинском обществе, но и на мировом уровне. В частности затронуты вопросы милитаризации Крыма в целом.

«Пока Крым выглядит, как авианосец. Пока это не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризованный полуостров, и выглядит это, как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности — естественной, экологической, туристической, любой », - цитирует Зеленского президентская пресс-служба.

«Что можно сделать? Надо ежедневно бить в колокола. Считаю, что до появления Крымской платформы не было того колокола. Есть люди, которые хотят возвращения Крыма, но покажите, пожалуйста, куда им бить и кто это будет делать ежедневно, кроме сообщений в фейсбуке: «Наш Крым жаль, но ничего, мы вернемся», — добавил президент.

Он отметил, что на саммит Крымской платформы прибудет около 40 иностранных делегаций. Президент подчеркнул важность участия представителей других государств в открытии Крымской платформы. Однако, по его словам, эта площадка будет действовать ежедневно.

«На сегодня Крымская платформа — это первая единая институциональная площадка, которая будет работать не раз в год, а ежедневно в офисе Крымской платформы», — сообщил Зеленский.

Он также считает, что в отношении России должна продолжаться санкционная политика пока не будет происходить деоккупация украинских территорий. Украина обращается к странам, которые своими санкциями действительно влияют на российский бизнес, недвижимость или счета за рубежом.

«В целом санкции должны бить по рукам тех людей, которые забирают то чужое ... Такие государства, как США, Германия, Франция, Великобритания, которые могут своими санкциями реально, решительно действовать против тех или иных чиновников РФ и временных чиновников в Крыму, в которых есть что-то за границей. Мы с ними прорабатываем, чтобы они внедряли такие санкции. Такая санкционные политика действенная», — подчеркнул глава государства.