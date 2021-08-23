Декларация Крымской платформы четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией, - Зеленский

Одобренная участниками учредительного саммита Крымской платформы декларация включает обязательство рассмотрения дополнительных санкций в отношении РФ в случае дальнейшей агрессии с ее стороны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас есть одобренная всеми участниками декларация Крымской платформы... Она четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Россией Крыма, обязательство рассмотреть внедрение дополнительных политических, дипломатических ограничительных санкций в отношении России в случае дальнейшей агрессии», — сказал Зеленский по окончании учредительного саммита Крымской платформы в понедельник в Киеве.