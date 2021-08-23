Представительства Крымской платформы будут работать и в других странах, - Зеленский

Представительства Крымской платформы будут работать и в других странах, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Основной целью подобного решения является деоккупация Крыма.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Крымская платформа будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты — там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма», — сказал Зеленский в интервью телеканала «Интер».

Президент также напомнил, что идея создания такой площадки возникла у него после встречи в нормандской формате, на которой было предложено не поднимать тему полуострова.

«Когда я поднимал тему Крыма, мне сказали: этот вопрос не поднимается. Я спросил: а где этот вопрос поднимается? И ООН, и Евросоюз всегда поддерживают Украину — это правда, а где предметно обсуждается вопрос милитаризации, деоккупации Крыма, все проблемные гуманитарные, социальные вопросы и т.д.? Такой площадки нет», — отметил он.

Поэтому теперь будет существовать «Крымская платформа» — объединенный офис со специалистами, которые ежедневно будут работать не только в столице.

По словам Зеленского, декларацию по результатам учредительного саммита должны подписать 45 стран, однако, отметил он, документ является открытым, поэтому другие государства тоже смогут присоединиться к этой декларации.

«Уверен на сто процентов, будут присоединяться», — сказал он и добавил, что есть страны, которые не могут поддержать эту платформу по разным причинам, политическим или экономическим, в том числе и из-за давления России.