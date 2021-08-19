На учредительный саммит «Крымской платформы» приедут 14 глав государств

На учредительном саммите «Крымской платформы» будут присутствовать 15 глав государств, всего на нем будут присутствовать делегации 44 государств и международных организаций, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«23 августа основателями „Крымской платформы“ станут 44 государства и международных организаций. Это 14 глав государств, правительств и ЕС. На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Он добавил, что также в Крымской платформе примет участие председатель Европейского Совета.

«На уровне премьер-министров будут представлены Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция. Два государства будут представлены на уровне глав парламентов — это Швейцария и Чешская республика», — указал Кулеба.

По его словам, 14 государств будут представлены на уровне министров иностранных дел: Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.

«Два государства будут представлены министрами обороны: Великобритания и Португалия. Соединенные Штаты будут представлены личным посланником президента Соединенных Штатов и членом правительства — министром транспорта США», — сказал Кулеба.

Норвегию, по его словам, будут представлять государственный секретарь министерства иностранных дел.

«Три международных организации и Европейская комиссия. Европейскую комиссию представит вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО будет представлять заместитель генерального секретаря, Совет Европы будет представлять генеральный секретарь этой организации и ГУАМ также будет представлен на уровне генерального секретаря», — отметил глава МИД.

Кулеба сообщил, что семь государств будут представлены на уровне послов, в частности, Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция.

Он также сообщил, что декларация учредительного саммита «Крымской платформы» будет открыта для подписания другими странами.

«Декларация, которую примут по результатам саммита „Крымской платформы“, будет открыта для подписания другими государствами. Мы будем работать над привлечением новых стран к нашему формату, и их количество в дальнейшем будет расти», — сказал Кулеба.