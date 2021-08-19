Встречу Байдена и Зеленского перенесли

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне состоится 31 августа, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«В связи с расширением элементов программы визита встреча глав государств Украины и США, президентов Байдена и Зеленского состоится 31 августа», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Предусмотрен расширенный формат, а также встреча тет-а-тет.

По словам Кулебы, Зеленский также посетит штат Калифорния.

Напомним, ранее планировалось, что президенты встретятся 30 августа.