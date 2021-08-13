Число подтвержденных участников Крымской платформы увеличилось до 40. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Международная поддержка Крымской платформы растет. Сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры. У нас есть 40 подтверждений участия в саммите Крымской платформы», — заявил Кулеба.
Он пояснил, что свое участие подтвердили как государства, так и международные организации.
Отметим, что саммит Крымской платформы пройдет 23 августа. Основная миссия Крымской платформы — вывести тему Крыма на более высокий уровень, чтобы привлечь внимание международного сообщества к его проблемам. Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй — уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень неправительственных экспертов.
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