СБУ заблокировала канал поставки контрабандной еды и медикаментов в т.н. «ДНР»

Служба безопасности Украины в Днепропетровской области заблокировала схему незаконной поставки продукции на территорию т.н. «ДНР».

Как сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, схема просуществовала почти 2 года, а ежемесячный оборот товаров достигал около $1 миллиона.

«Организовали противоправный механизм две жительницы Донецка. Схема существовала под видом экспорта продуктов питания украинского производства и медикаментов известных иностранных брендов в одну из стран Южного Кавказа транзитом через Россию. Впрочем, после пересечения российской границы маршрут отправлений резко меняли и незаконно переправляли их на временно оккупированную территорию Донецкой области», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что налоги и сборы от продажи товаров шли на содержание бандформирований и оккупационных администраций.

По данным следствия, товары отгружали на адреса подставных фирм. А чтобы «прикрыть» сделку документально, организаторы привлекли в качестве «партнера» подконтрольное юридическое лицо из реального сектора экономики Украины.

«Таким образом, создавалась видимость законной внешнеэкономической деятельности», — подчеркивают в спецслужбе.

Там уточняют, что соорганизатора преступной схемы поймали, когда она прибыла из Донецка для ведения переговоров с «партнерами» по дальнейшим незаконным поставкам продукции в «ДНР».

В ходе проведенных обысков в офисных помещениях в Мариуполе и по месту временного проживания злоумышленницы в Киеве, изъято компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, бухгалтерскую документацию финансово-хозяйственной деятельности предприятий, привлеченных к незаконной схемы.

«Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ей меры пресечения», — резюмируют в СБУ.