СБУ заблокировала канал поставки контрабандной еды и медикаментов в т.н. «ДНР»

Служба безопасности Украины в Днепропетровской области заблокировала схему незаконной поставки продукции на территорию т.н. «ДНР».
Как сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, схема просуществовала почти 2 года, а ежемесячный оборот товаров достигал около $1 миллиона.
«Организовали противоправный механизм две жительницы Донецка. Схема существовала под видом экспорта продуктов питания украинского производства и медикаментов известных иностранных брендов в одну из стран Южного Кавказа транзитом через Россию. Впрочем, после пересечения российской границы маршрут отправлений резко меняли и незаконно переправляли их на временно оккупированную территорию Донецкой области», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что налоги и сборы от продажи товаров шли на содержание бандформирований и оккупационных администраций.
По данным следствия, товары отгружали на адреса подставных фирм. А чтобы «прикрыть» сделку документально, организаторы привлекли в качестве «партнера» подконтрольное юридическое лицо из реального сектора экономики Украины.
«Таким образом, создавалась видимость законной внешнеэкономической деятельности», — подчеркивают в спецслужбе.
Там уточняют, что соорганизатора преступной схемы поймали, когда она прибыла из Донецка для ведения переговоров с «партнерами» по дальнейшим незаконным поставкам продукции в «ДНР».
В ходе проведенных обысков в офисных помещениях в Мариуполе и по месту временного проживания злоумышленницы в Киеве, изъято компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, бухгалтерскую документацию финансово-хозяйственной деятельности предприятий, привлеченных к незаконной схемы.
«Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ей меры пресечения», — резюмируют в СБУ.
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