В Верховную Раду проходят «Слуга народа», «ОПЗЖ», «Евросолидарность», «Батькивщина» и «Сила и Честь», - опрос

Если бы на момент опроса проходили выборы в Верховную Раду Украины, избирательный порог в 5% голосов преодолели бы пять партий, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Украинской социологической группой» и презентованного в пятницу на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».
По данным исследования, больше всего голосов получила бы партия «Слуга народа» — 22,9%. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» с результатом 18,4%, на третьем — «Европейская солидарность» с поддержкой 16,5% респондентов. Также 5%-й барьер преодолели бы «Батькивщина» (11,6%) и «Сила и Честь» (6,4%).
Остальные партии получили бы менее 5% голосов.
Опрос проводился в период со 2 по 10 августа 2021 года методом индивидуального интервью «face-to-face» по месту проживания респондента. Всего были опрошены 1206 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентирует взрослое население Украины (подконтрольные территории) по основным социально-демографическим признакам: пол, возраст, тип населенного пункта и область проживания. Статистическая погрешность не превышает 3,0%.
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