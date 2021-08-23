Лавров считает, что из-за «Северного потока-2» зависимости Европы от российского газа не будет

Зависимости Европы от российского газа из-за «Северного потока-2» не будет. Это заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Глава МИД РФ также заявил, что доверие России ко многим европейским партнерам в сфере энергетики серьезно подорвано. Лавров напомнил, что в мае 2019 года специально под проект газопровода «Северный поток-2» в ЕС были приняты поправки в газовую директиву Третьего энергопакета.

Напомним, что Украина рассчитывает на меры ЕС для противодействия запуска «Северного потока-2», о чем заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.