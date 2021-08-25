Прибыль банков выросла на 40% по сравнению с кризисным 2020 годом

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-июле 2021 года составила 39,765 млрд гривен. Это на 40,1% больше, чем годом ранее (28,389 млрд гривен).
Такие данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, доходы банков за январь-июль 2021 года составили 149,921 млрд гривен, тогда годом ранее — 149,109 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил −0,409 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 19,293 млрд гривен прибыли.
Расходы банков за январь-июль 2021 года составили 110,156 млрд гривен, тогда в январе-июне прошлого года — 120,720 млрд гривен.
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