Крымская платформа стала поражением для России, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что запуск Крымской платформы стал поражением для России. Но работа продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова министра на брифинге.
По его словам, вопрос Крыма наконец-то сдвинулись с места.
«Запуск Крымской платформы стал поражением для России», — заявил Кулеба.
Отметим, на прошлой неделе состоялся саммит Крымская платформа, в котором приняли участие представители более 40 стран. Главной темой стала деоккупация полуострова.
Напомним, на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве была подписана итоговая декларация, в которой Россия впервые была признана государством-оккупантом на международном уровне.
После этого Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе.
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