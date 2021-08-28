Из-за обстрелов на Донбассе ограничили движение поездов

Движение поездов в Донецкой области вблизи станции Авдеевка временно ограничено из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории. По соображения безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Покровск и Очеретино.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Как отмечается в сообщении, поезда № 136 Киев - Авдеевка и № 826 Днепр - Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до Покровска. Пассажиров из Покровска в Авдеевку и обратно доставлять автобусами.
Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции Очеретино.
По данным пресс-службы УЗ, обстрел начался утром 28 августа. Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытие. Пострадавших среди железнодорожников нет.
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