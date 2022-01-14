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СБУ расследует причастность спецслужб РФ к кибератаке на сайты органов власти

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СБУ расследует причастность спецслужб РФ к кибератаке на сайты органов власти

Служба безопасности Украины вместе с Госспецсвязью и Киберполицией продолжает расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти, произошедшую в ночь с 13 на 14 января 2022 года.

«Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте спецслужбы в пятницу.

В СБУ отметили, что всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. Контент сайтов при этом изменен не был, а утечки персональных данных не произошло. После атаки работа большинства веб-ресурсов была возобновлена.

«Также по инициативе СБУ был отключен ряд критических государственных ресурсов, в т.ч. портал государственных услуг „Дия“, до локализации технической проблемы и с целью недопущения распространения атаки. Мобильное приложение „Дия“ работало и работает в штатном режиме. Вместе с тем, сообщение об эксплуатации хакерами конкретной уязвимости системы управления контентом, которое в течение дня появлялось в медиа, было только одной из обрабатываемых версий», — говорится в сообщении.

Все детали происшествия документируются в рамках ранее открытого уголовного производства СБУ.

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Как сообщалось, в Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства. Не работали сайты Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета Министров, Министерства энергетики, сайт «Дия». О целенаправленной DDoS-атаке из РФ на его сайт сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В настоящее время работа всех указанных Интернет-ресурсов возобновлена.

СБУ, кибератаки
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Пятница, 14 января 2022
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