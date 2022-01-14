Госорганы расследуют обстоятельства хакерской атаки на правительственные сайты, «Дия» уже работает

Хакерская атака на ряд правительственных сайтов была совершена в ночь на пятницу, СБУ и Госспецсвязи занимаются расследованием инцидента и собирают цифровые доказательства, сообщили в пресс-службе СБУ.

«В ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие. На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. При этом контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло», — проинформировали в пресс-службе СБУ.

При этом в СБУ подчеркнули, что с целью предотвращения распространения атаки на другие ресурсы, а также для локализации технической проблемы временно приостановлена работа ряда других правительственных сайтов.

«Служба безопасности Украины и Госспецсвязи совместно с соответствующими органами государственной власти занимаются расследованием инцидента и собирают цифровые доказательства. Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что мобильное приложение «Дия» работает в штатном режиме.