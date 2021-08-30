Зеленский будет находиться в Вашингтоне два дня

Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне, где встретится с американским лидером Джо Байденом, 31 августа и 1 сентября. Об этом сообщила в понедельник посол Украины в США Оксана Маркарова.
«Мы с командой посольства и офисом президента вышли на финишную прямую подготовки очень насыщенного визита президента в США. В Вашингтоне президент будет находиться два дня — 31 августа и 1 сентября, потом поездка в Калифорнию», — написала она в Facebook.
По словам посла, уже запланирована встреча президентов Украины и США в Белом доме. «Основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, встречи с руководителями ключевых для украинского-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров», — уточнила она. Кроме того, по словам Маркаровой, «запланировано открытие Украинского дома, а также посещение знаковых мест Вашингтона».
Изначально планировалось, что Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Зеленский заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи. Позднее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча перенесена с 30 августа на 31 августа в связи с расширением программы визита главы украинского государства в США. Однако в воскресенье стало известно, что встреча перенесена с 31 августа на 1 сентября. Эту информацию подтвердили в Белом доме.
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