Макрон назвал свои условия признания «Талибана»

Начало диалога между Парижем и представителями движения «Талибан», которые захватили власть в Афганистане, не предопределяет их признания. Об этом в интервью телеканалу TF1 заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Как отметил глава государства, диалог необходим для осуществления эвакуации французов и граждан других стран из Афганистана. «Талибы контролируют Кабул и территорию Афганистана, поэтому в оперативном плане мы должны вести дискуссии», — пояснил он.
Говоря об условиях официального признания «Талибана», Макрон сказал, что в первую очередь они касаются соблюдения прав человека. Кроме того, президент подчеркнул, что это произойдет в том случае, если талибы откажутся от взаимодействия с террористическими группировками Афганистана и начнут уважать «достоинство афганских женщин».
Макрон ранее предложил создать в Кабуле зону безопасности под контролем ООН. Она станет убежищем для афганцев, которые хотят покинуть страну, пояснил президент. Однако талибы заявили, что в создании такой зоны нет необходимости. «Афганистан — независимая страна. Можно ли создать такую зону во Франции или в Великобритании?» — сказал представитель группировки.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016