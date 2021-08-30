Макрон назвал свои условия признания «Талибана»

Начало диалога между Парижем и представителями движения «Талибан», которые захватили власть в Афганистане, не предопределяет их признания. Об этом в интервью телеканалу TF1 заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как отметил глава государства, диалог необходим для осуществления эвакуации французов и граждан других стран из Афганистана. «Талибы контролируют Кабул и территорию Афганистана, поэтому в оперативном плане мы должны вести дискуссии», — пояснил он.

Говоря об условиях официального признания «Талибана», Макрон сказал, что в первую очередь они касаются соблюдения прав человека. Кроме того, президент подчеркнул, что это произойдет в том случае, если талибы откажутся от взаимодействия с террористическими группировками Афганистана и начнут уважать «достоинство афганских женщин».

Макрон ранее предложил создать в Кабуле зону безопасности под контролем ООН. Она станет убежищем для афганцев, которые хотят покинуть страну, пояснил президент. Однако талибы заявили, что в создании такой зоны нет необходимости. «Афганистан — независимая страна. Можно ли создать такую зону во Франции или в Великобритании?» — сказал представитель группировки.