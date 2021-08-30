Жители Кабула пытаются снять наличные со своих счетов

Афганцы, пытающиеся снять денежные средства со своих счетов, выстроились в длинные очереди у банков в Кабуле. Об этом сообщил в понедельник афганский телеканал Ariana News.
По его данным, жители афганской столицы опасаются введения новых ограничений на снятие наличных. Людей также пугает быстрый рост цен на ключевые продовольственные товары, включая муку, масло и рис.
В воскресенье агентство Khaama Press информировало, что Центральный банк Афганистана предписал всем банкам страны ввести лимит на снятие средств с личных счетов клиентов в размере чуть более $200 в неделю. Указывалось, что решение носит временный характер и принято из-за финансовых трудностей в стране. В субботу несколько сотен людей вышли на улицы Кабула, чтобы выразить протест из-за закрытия банков и пунктов обмена валюты по всей стране. Большинство протестующих требовали, чтобы им выдали хотя бы какую-то часть их денежных средств, хранящихся на счетах.
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