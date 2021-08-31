Лукашенко поедет к Путину подписывать «дорожные карты интеграции»

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече, которая пройдет 9 сентября в Москве, подпишут все дорожные карты интеграции. Об этом сообщил посол страны в РФ Владимир Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы РФ Алексеем Гордеевым.

«Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа дожмем, и уже 9-го числа президенты встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции», — сказал посол, которого цитируют российские СМИ. Он не уточнил, что именно имеется в виду под интеграцией.

Напомним, что предыдущая встреча двух лидеров состоялась 13 июля и продлилась почти пять с половиной часов.

В ходе встречи Лукашенко заявлял о давлении на Минск со стороны Запада. По его словам, справляться с этим давлением у страны получается благодаря связям с Россией.