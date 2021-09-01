Financial Times назвала встречу Байдена с Зеленским шансом восстановить репутацию США как надежного союзника

Президент США Джозеф Байден должен воспользоваться встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы начать восстановление репутации Америки как союзника, который выполняет свои обещания, пишет в редакционной статье газета Financial Times.

В статье отмечается, что два недавних события пошатнули доверие Киева к Вашингтону.

«Одним из них была сделка Байдена с немецким канцлером Ангелой Меркель в июле, которая позволила завершить строительство российского газопровода „Северный поток-2“ по дну Балтийского моря в Германию. Проект освобождает Москву от необходимости полагаться на украинский трубопровод в плане прибыльного экспорта газа в Европу. Это ставит под угрозу миллиарды долларов транзитных сборов в Киев и снимает ключевое ограничение для дальнейших российских военных вторжений в Украину. Другой — неудачный уход Америки из Афганистана — еще одной страны, которую Вашингтон поддержал в гораздо более широком масштабе, чтобы провести либеральные реформы и предотвратить возвращение к господству антидемократических сил», — пишут авторы статьи.

По их мнению, «если Вашингтон продемонстрирует какие-либо признаки компромисса по поводу территориальных амбиций Путина в отношении Украины, Пекин вряд ли серьезно отнесется к идее поддержки США Тайваня, который президент Си Цзиньпин пообещал воссоединить с Китаем».

«Байден должен использовать встречу, чтобы подтвердить поддержку тремя способами. Во-первых, он должен разъяснить последствия для Москвы, если Россия использует „Северный поток — 2“ для подрыва Украины. Во-вторых, США должны предоставить дополнительную экономическую поддержку, поскольку иностранные инвестиции все еще сдерживаются спровоцированным Россией конфликтом в Донбассе, Киев ищет возможности выпуска облигаций под гарантии США для финансирования инфраструктурных и других проектов. Вашингтон также должен взять на себя обязательство предоставить дополнительную военную технологию сдерживания, что повысит цену для России дальнейшей агрессии на Украине», — отмечает газета.