Зеленский презентовал в США План трансформации Украины из 80 проектов общей стоимостью $277 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США принял участие в презентации Плана трансформации Украины перед представителями американских аналитических центров и журналистами, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину», — рассказал президент.

Он пояснил, что документ, который называется A Greater Justice and Opportunity — Building Prosperous and Resilient Ukraine, определяет видение развития Украины на ближайшие годы как «форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба».

По словам Зеленского, план преобразования экономики Украины определяет амбициозные цели по развитию человеческого капитала, обеспечение «зеленой» трансформации и энергетической безопасности страны.

Он добавил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты.

«Заложенные в плане более 80 проектов — это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций», — сказал президент и выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этого амбициозного плана.

В своём выступлении президент отметил, что за 30 лет с момента восстановления независимости страна потеряла немало возможностей, поскольку политики постоянно откладывали изменения «на завтра». При этом, рассказал президент, сейчас в Украине укрепляется антикоррупционная архитектура, коррупционеров привлекают к ответственности, был открыт рынок земли, принимаются законы о поддержке украинских и иностранных инвесторов, а безусловным приоритетом является верховенство права и реформа судебной системы.

«Все эти изменения происходят в условиях войны. Безопасность остается ключевым вызовом для Украины. А полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины является ключевой целью», — подчеркнул он.