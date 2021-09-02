Суд продлил Медведчуку круглосуточный домашний арест

Печерский районный суд Киева продлил круглосуточный домашний арест главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку до 31 октября, соответствующее решение огласила следственная судья.
«Суд постановил... ходатайство удовлетворить, продлить в границах срока досудебного расследования... срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Виктора Медведчука, запретив последнему покидать место жительства до 31 октября 2021 года включительно», — сказала следственный судья.
Также суд продлил до 31 октября все возложенные на Медведчука обязанности.
В ходе заседания прокуратура просила продлить срок круглосуточного домашнего ареста политика до 7 ноября включительно. Также до 7 ноября сторона обвинения просила продлить возложенные на Медведчука обязательства, а именно сдать паспорта, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя и суда, прибывать к следователю и в суд по первому требованию и носить электронный браслет.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Суд отправил Медведчука под домашний арест. Срок меры пресечения истекает 7 сентября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
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