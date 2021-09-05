Бывший президент ЮАР Зума вышел из тюрьмы по УДО

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, осужденный летом на 15 месяцев тюремного заключения, был условно-досрочно освобожден по состоянию здоровья. Об этом объявил в воскресенье департамент исправительных учреждений ЮАР.

«Данный шаг сделан на основании медицинского заключения, которое поступило к нам», — цитирует заявление департамента местный телеканал eNCA.

79-летний Зума был переведен 6 августа из тюрьмы в военный госпиталь. Через неделю ему была сделана хирургическая операция, содержание которой не разглашается. Одновременно адвокаты бывшего главы государства подали прошение о его условно-досрочном освобождении по медицинским показаниям. Согласно действующему в ЮАР законодательству, заключенный может быть освобожден по состоянию здоровья в любой момент и вне зависимости от того, какую часть срока он отбыл.

Конституционный суд ЮАР 29 июня признал Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы, удовлетворив иск специальной комиссии под председательством заместителя верховного судьи страны Раймонда Зондо. Тот обвинил Зуму в отказе предстать перед комиссией для дачи показаний и в неуважении к КС, обязавшему его сделать это. Комиссия ведет расследование фактов коррупции в высших эшелонах власти ЮАР во время президентства Зумы в 2009-2018 годах. Зума начал отбывать свой срок 8 июля.

Бывший глава государства также является обвиняемым на процессе в Высшем суде провинции Квазулу-Наталь. Зума и французская военно-промышленная группа Thales обвиняются в коррупции, мошенничестве, рэкете и легализации незаконно заработанных средств при заключении в 90-х годах оборонного контракта. Ближайшие слушания должны состояться 9 сентября.