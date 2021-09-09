В Украине сделали еще 160 тысяч прививок от COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 8 сентября сделали 161 169 прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 56 193 человека.
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
Полностью иммунизировались (получили вторую дозу вакцины) — 104 976 украинцев.
По информации Минздрава, в течение суток население вакцинировали:
1004 мобильные бригады,
2 948 пунктов прививания;
339 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 5 722 212 человек.
В частности, первую дозу вакцины получили — 5 722 210 человек. Полностью иммунизированы (получили две дозы вакцины) — 4 512 000 граждан.
Всего в Украине сделано 10 234 210 прививок.
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