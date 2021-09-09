В Украине сделали еще 160 тысяч прививок от COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 8 сентября сделали 161 169 прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 56 193 человека.

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Полностью иммунизировались (получили вторую дозу вакцины) — 104 976 украинцев.

По информации Минздрава, в течение суток население вакцинировали:

1004 мобильные бригады,

2 948 пунктов прививания;

339 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 5 722 212 человек.

В частности, первую дозу вакцины получили — 5 722 210 человек. Полностью иммунизированы (получили две дозы вакцины) — 4 512 000 граждан.

Всего в Украине сделано 10 234 210 прививок.