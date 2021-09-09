В Украину возвращается лето

В Украине в четверг осадков не ожидается, температура ночью 6-11°, днем 20-25°.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем 20-25°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 15-17°», — говорится в сообщении.
В Киеве и области 9 сентября осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный, 3-8 м с. В столице температура ночью 9-11° тепла, днем 23-25°, на Киевщине ночью 6-11° тепла, днем 20-25°.
Согласно прогнозу, в Украине 10-11 сентября сохранится сухая погода. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 21-26°.
В столичном регионе 10-11 сентября также без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 21-26°.
Синоптики прогнозируют 12 сентября на крайнем юге страны, 13 сентября в южной и юго-восточной части местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Температура ночью 9-15°, на побережье Черного моря до 18°; днем 20-26°.
На Киевщине 12-13 сентября осадки не ожидаются. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.
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