Войти
Шмыгаль поручил выбрать нового главу «Нафтогаза»
кадры
Шмыгаль поручил выбрать нового главу «Нафтогаза»
Зеленский призвал конгрессменов продолжить давление на «Северный поток-2»
официально
Зеленский призвал конгрессменов продолжить давление на «Северный поток-2»

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

погода
RSS

В Украину возвращается лето

156
В Украину возвращается лето

В Украине в четверг осадков не ожидается, температура ночью 6-11°, днем 20-25°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем 20-25°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 15-17°», — говорится в сообщении.

В Киеве и области 9 сентября осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный, 3-8 м с. В столице температура ночью 9-11° тепла, днем 23-25°, на Киевщине ночью 6-11° тепла, днем 20-25°.

Согласно прогнозу, в Украине 10-11 сентября сохранится сухая погода. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 21-26°.

В столичном регионе 10-11 сентября также без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 21-26°.

Читайте также: В Украине резкий рост числа новых случаев заболевания Сovid-19

Синоптики прогнозируют 12 сентября на крайнем юге страны, 13 сентября в южной и юго-восточной части местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Температура ночью 9-15°, на побережье Черного моря до 18°; днем 20-26°.

На Киевщине 12-13 сентября осадки не ожидаются. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 9 сентября 2021
Среда, 8 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016