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В Украине за сутки 2 196 новых случаев заболевания СOVID-19

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В Украине за сутки 2 196 новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 2 196 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 499 человек, 22 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 11 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 236, медработников — 35). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 1 257 человек; летальных случаев — 22; выздоровели — 499 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 11 сентября зафиксировано 3 869 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 сентября сообщалось о 3 615 новых инфицированных коронавирусом, 9 сентября зафиксировано 3 663 новых случаев заболевания, 8 сентября зафиксировано 2 772 новых случая заболевания СOVID-19, 7 сентября 2021 сообщалось о 2 197 новых инфицированных, 6 сентября зафиксировано 773 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 сен зтября зафиксировано 1379 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 сентября зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 сентября сообщалось о 2 693 новых случаев заболевания.

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Всего за период пандемии в Украине заболело 2 316 619 человек, выздоровело 2 221 110 человека, летальных случаев — 54 342.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.

коронавирус
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