В Украине несколько ускорился рост ВВП

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам января-июля 2021 года ускорился до 2,1%, указало Министерство экономики.
«В январе-июле 2021 года, по расчетам Министерства экономики, сводный индекс производства (СИП) увеличился на 1,3% (на 1% в январе-июне 2021 года, падение на 6,6% за январь-июль 2020 года соответственно), ВВП — на 2,1%», — указало Минэкономики в июльском обзоре экономической активности на сайте в среду.
Как указало министерство, рост ВВП в указанном периоде произошел за счет промышленности, сельского хозяйства, транспорта и строительной отрасли. В частности, в июле промышленность пятый месяц подряд показала рост, однако он замедлился до 0,2% против 1,1% в июне 2021 года. Производство сельскохозяйственной продукции в июле выросло на 9,2% против падения на 16% в июне-2021, что обусловлено, прежде всего, активной фазой кампании по уборке урожая.
При этом рисками для прогноза роста ВВП по итогам года на 4% Минэкономики называет частоту, длительность и уровень жесткости возможных новых карантинных ограничений, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на мировых рынках, а также полноценный запуск «Северного потока-2», который может сказаться на отклонении от ожидаемых показателей транзита.
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