В Британии зафиксирован рекордный рост цен

Индекс потребительских цен в августе вырос на 3,2% по сравнению с августом 2020 года и на 1,2% по сравнению с июлем 2021-го. Как сообщает Национальная статистическая служба Великобритании (ONS), это самый значительный рост за все время сбора подобных данных — с 1997 года. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали рост потребительских цен в августе на 2,9%.

Основной причиной такого роста, как объясняют специалисты ONS, является использование летом прошлого года схемы для стимулирования помощи заведениям общественного питания Eat Out to Help Out. Тогда граждан призывали активно посещать кафе и рестораны, чтобы помочь пострадавшему от пандемии сектору общественного питания, и власти предлагали посетителям скидки до 50% на каждый заказ. В результате цены на еду в кафе и ресторанах год назад значительно упали. В этом же году они несколько выросли, но разрыв с прошлогодними низкими ценами оказался значительным. На рост цен в ресторанах и кафе пришлась почти половина 1,2-процентного роста индекса потребительских цен. Но поскольку схема помощи этому сектору действовала в 2020 году недолго, этот фактор не скажется на показателях инфляции в следующие месяцы, отмечают эксперты ONS.