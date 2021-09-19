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В Украине за сутки 3 983 новых случая заболевания Сovid-19

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В Украине за сутки 3 983 новых случая заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 983 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 546 человек, 46 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 18 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3 983 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 422, медработников — 52). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 1 767 человек; летальных случаев — 46; выздоровели — 546 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 18 сентября зафиксировано 6 234 новых случая заболевания, 17 сентября зафиксировано 6 624 новых случая заболевания СOVID-19, 16 сентября 2021 сообщалось о 5 744 новых инфицированных, 15 сентября зафиксировано 4 640 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 348 381 человек, выздоровело 2 230 852 человека, летальных случаев — 54 875.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.

коронавирус
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