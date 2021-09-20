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Комиссия по избранию руководителей САП назначила заседание на 27 сентября

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Комиссия по избранию руководителей САП назначила заседание на 27 сентября

Заседание комиссии по избранию руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры после двухмесячного перерыва запланировано на 27 сентября.

Об этом сообщила в комментарии Укринформу председатель комиссии Екатерина Коваль.

«Предварительно мы назначили заседание на 27 сентября», — сказала она.

Во время этого заседания комиссия должна утвердить письменное задание для участников конкурса на должность руководителя САП и его заместителя, а также руководителя одного из отделов, рассказала Коваль.

По ее словам, предварительное заседание, назначенное на 9 сентября, не состоялось из-за отсутствия кворума: не смогли принять участие два представителя парламента и один от Совета прокуроров.

Коваль объяснила длительный перерыв в работе пребыванием в командировках и на больничных некоторых членов комиссии.

«Я не могу заставлять, потому что члены комиссии привлечены к работе на общественных началах. Люди работают тогда, когда могут уделить этому время», — сказла она.

Коваль также обратила внимание, что члены комиссии в июне работали 16 дней подряд, «тратя свое время и пропуская отпуска».

Высказываясь по поводу письма генпрокурору, в котором четверо членов комиссии сообщили об имеющихся проблемах, Коваль отметила: «Иностранные партнеры пишут заявления, обращаются с обращениями, угрожают выйти из конкурса, а на самом деле они пропустили очень много заседаний, чем сорвали их проведение. Из 38 заседаний 22 пропустила Нона Цоцория, 12 пропустил Томас Фаерстон, 6 — Драго Кос ».

«На встрече с коллегами я сказала, что вы обвиняете представителей комиссии от Верховной Рады, а на самом деле очень много заседаний пропустили именно представители международных организаций», — говорит председатель комиссии.

Напомним, руководитель САП Назар Холодницкий объявил о своей отставке 21 августа 2020 года.

После тестирования на знание законодательства, общие способности, прохождения полиграфа и собеседований на добропорядочность на должность руководителя ведомства и его заместителя осталось два претендента — старший детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Клименко имеет 212 баллов, а Синюк — 195 баллов.

Впереди кандидатов ждет практическое задание и финальное собеседование относительно профессиональной компетентности.

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Комиссия по избранию руководства САП в последний раз проводила заседание 26 июля.

В конце августа часть членов комиссии написали письмо генпрокурору Ирине Венедиктовой, в котором заявили о проблемах с конкурсом и попытках повлиять изнутри на его результаты. В связи с этим они предупредили, что могут выйти из комиссии.

САП
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