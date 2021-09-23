У Зеленского рассчитывают в скором времени получить от МВФ $750 млн

Украина ожидает получить $750 млн в рамках действующей программы МВФ сразу после завершения работы миссии фонда и рассмотрения этого вопроса на его совете директоров. Об этом в четверг сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.
«Ожидаем, что как только эксперты миссии МВФ закончат работу и смогут обработать переданные нами материалы в штаб-квартире в Вашингтоне, плюс две-три недели, после этого вопрос будет вынесен на совет директоров. Мы ожидаем, что мы получим $750 млн сразу после заседания совета директоров МВФ и ожидаем, что работа по этой программе будет продолжена, и мы до конца года сможем еще получить дополнительные деньги», — обозначил он перспективы получения нового транша в эфире телеканала «Украина-24».
В целом переговоры с МВФ в ходе работы миссии фонда в Украине он назвал «достаточно эффективными». «С высокой долей вероятности программа находится на правильном треке. Мы считаем, что все обязательства, которые Украина брала на себя, мы выполнили, поэтому мы считаем, что быстро сможем получить на Украине деньги от МВФ по этой программе», — выразил надежду советник.
Миссия МВФ во вторник начала работу в Украине в виртуальном режиме для продолжения кредитной программы stand-by.
МВФ еще в июне 2020 года утвердил новую кредитную программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016