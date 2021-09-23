У Зеленского рассчитывают в скором времени получить от МВФ $750 млн

Украина ожидает получить $750 млн в рамках действующей программы МВФ сразу после завершения работы миссии фонда и рассмотрения этого вопроса на его совете директоров. Об этом в четверг сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Ожидаем, что как только эксперты миссии МВФ закончат работу и смогут обработать переданные нами материалы в штаб-квартире в Вашингтоне, плюс две-три недели, после этого вопрос будет вынесен на совет директоров. Мы ожидаем, что мы получим $750 млн сразу после заседания совета директоров МВФ и ожидаем, что работа по этой программе будет продолжена, и мы до конца года сможем еще получить дополнительные деньги», — обозначил он перспективы получения нового транша в эфире телеканала «Украина-24».

В целом переговоры с МВФ в ходе работы миссии фонда в Украине он назвал «достаточно эффективными». «С высокой долей вероятности программа находится на правильном треке. Мы считаем, что все обязательства, которые Украина брала на себя, мы выполнили, поэтому мы считаем, что быстро сможем получить на Украине деньги от МВФ по этой программе», — выразил надежду советник.

Миссия МВФ во вторник начала работу в Украине в виртуальном режиме для продолжения кредитной программы stand-by.

МВФ еще в июне 2020 года утвердил новую кредитную программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.