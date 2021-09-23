В этому году нобелевские лауреаты получат премии в своих странах

Из-за пандемии коронавируса нобелевские лауреаты получат премии и дипломы в тех странах, где находятся. Об этом сообщил Фонд Нобеля.

"Думаю, что все хотят, чтобы пандемия закончилась, но этого пока не произошло. Нобелевская премия — это глобальный феномен. Каждый год объявляются имена лауреатов из разных частей мира, и неопределенность вокруг ситуации с пандемией и возможностей для путешествий привела к тому, что в 2021 году награды будут вручены лауреатам у них на родине",— сказал исполнительный директор Фонда Нобеля Видар Хельгесен. При этом ожидается, что церемония будет проведена для местной публики.

Нобелевская неделя пройдет с 6 по 12 декабря в Стокгольме и Осло. О формате фестиваля объявят в середине октября.

В 2020 году церемонии награждения Нобелевской премией прошли в онлайн-режиме также из-за пандемии.