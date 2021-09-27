В РФ третий день подряд свыше 22 тысяч заболевших COVID-19

За последние сутки в России выявили 22 тыс. 236 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, свидетельствуют данные местного оперативного штаба. Выше отметки в 22 тыс. число выявляемых ежесуточно заражений удерживается третий день подряд — в последний раз о меньшем числе больных оперативный штаб отчитывался 24 сентября (было 21 379).

За те же сутки от COVID-19 в России, по данным штаба, умерло 779 человек. Ниже отметки в 800 смертей за сутки показатель опустился впервые с 20 сентября.

Напомним, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 3 007 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 952 человека, 94 умерло.