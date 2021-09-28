Притула создает новую партию

Украинский шоумен, волонтер, вышедший из партии «Голос», Сергей Притула подтвердил намерение создать партию, сообщает «24 канал».

Как отмечается в сообщении телеканала в Телеграм, об этом шоумен и политик заявил в передаче «Первые лица». Но добавил, что все детали будут позже.

«Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. Относительно нейминга, брендинга — дайте мне немного времени и я обязательно расскажу», — сказал Притула.

По словам политика, частично его партия может состоять из бывших выходцев из «Голоса».