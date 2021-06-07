Войти
Зеленский удивлен решением администрации США по «Северному потоку 2»
резонанс
Зеленский удивлен решением администрации США по «Северному потоку 2»
Трамп обвинил Байдена в содействии «Северному потоку — 2»
позиция
Трамп обвинил Байдена в содействии «Северному потоку — 2»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Притула заявил о выходе из партии «Голос»

841
Притула заявил о выходе из партии «Голос»

Украинский шоумен, волонтер Сергей Притула объявил о выходе из партии «Голос».

«По состоянию на сегодня, 7 июня 2021 года, я объявляю о своем выходе из партии „Голос“. Подчеркиваю, что я не ухожу из политики. Я иду из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата», — написал Притула в соцсети Facebook в понедельник.

Он подчеркнул, что решение присоединиться к партии 8 июня 2019 года была «осознанным и взвешенным».

«Мне нравилась команда людей, которая собралась под новым политическим брендом, ценности, вокруг которых объединились эти люди, и цель, которую мы совместно перед собой поставили. Не знаю, как бы сложилась история партии, если бы в прошлом году ее не покинул основатель», — рассказал Притула.

Он также заявил, что верил в возможность диалога и реанимации партии, однако диалога не получилось.

«Теперь мной руководит только одно желание: отвести негатив от тех команд „Голоса“ в регионах, которые 2 года искренне и преданно работали для людей, а сейчас стали заложниками ситуации, когда партийные „верхи“ не слышат „низов“, и эта глухота приводит к критике всех без исключения членов команд „Голоса“ по всей Украине. Областные и городские ячейки не должны отвечать перед обществом за поступки партийного руководства. И, по моему мнению, единственно правильным решением является максимально дистанцироваться от этого руководства», — добавил он.

Читайте также: США передумали приглашать Зеленского после смены руководства «Нафтогаза», – Axios

Притула заявил, что партийное руководство, вместо того, чтобы очищать партию от депутатов, голосующих вразрез со своими предвыборными обещаниями, начали очищать партийные ряды от тех, кто подверг критике недобропорядочных членов «Голоса».

«А это еще раз дает мне основания четко артикулировать, что с такими „функционерами“ мне не по пути. И, в дальнейшем, спутников на тернистых путях украинской политики я буду выбирать более осмотрительно. О своих дальнейших планах в политической сфере я, в обязательном порядке, сообщу на своих официальных ресурсах», — заключил он.

Голос, Сергей Притула
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 7 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

История «Прикарпатзападтранс» без эмоций

Эмоциями в этой истории являются санкции со стороны СНБО. А эмоции – плохой помощник для профессионалов, даже если они по профессии комик и ветеринар.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Паломничество по «духовной навигации»

12-й фильм стал заключительной частью 1-го сезона авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница". В качестве внимательного наблюдателя, который отслеживал проект с самого начала, хочется отметить, что итоговый выпуск цикла и символично, и композиционно подвел очень важный итог всего первого сезона.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Не читайте всю жизнь одну и ту же книгу

Хорошая новость заключается в том, что вовсе не обязательно ненавидеть неопределенность и избегать ее. На самом деле… она может приносить радость. Мы можем наслаждаться неопределенностью и влюбляться в нее. Эти новые отношения с неопределенностью могут открыть очень многое - свободу и радость, а также способность брать на себя все, что мы хотим.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016