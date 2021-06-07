Притула заявил о выходе из партии «Голос»

Украинский шоумен, волонтер Сергей Притула объявил о выходе из партии «Голос».

«По состоянию на сегодня, 7 июня 2021 года, я объявляю о своем выходе из партии „Голос“. Подчеркиваю, что я не ухожу из политики. Я иду из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата», — написал Притула в соцсети Facebook в понедельник.

Он подчеркнул, что решение присоединиться к партии 8 июня 2019 года была «осознанным и взвешенным».

«Мне нравилась команда людей, которая собралась под новым политическим брендом, ценности, вокруг которых объединились эти люди, и цель, которую мы совместно перед собой поставили. Не знаю, как бы сложилась история партии, если бы в прошлом году ее не покинул основатель», — рассказал Притула.

Он также заявил, что верил в возможность диалога и реанимации партии, однако диалога не получилось.

«Теперь мной руководит только одно желание: отвести негатив от тех команд „Голоса“ в регионах, которые 2 года искренне и преданно работали для людей, а сейчас стали заложниками ситуации, когда партийные „верхи“ не слышат „низов“, и эта глухота приводит к критике всех без исключения членов команд „Голоса“ по всей Украине. Областные и городские ячейки не должны отвечать перед обществом за поступки партийного руководства. И, по моему мнению, единственно правильным решением является максимально дистанцироваться от этого руководства», — добавил он.

Притула заявил, что партийное руководство, вместо того, чтобы очищать партию от депутатов, голосующих вразрез со своими предвыборными обещаниями, начали очищать партийные ряды от тех, кто подверг критике недобропорядочных членов «Голоса».

«А это еще раз дает мне основания четко артикулировать, что с такими „функционерами“ мне не по пути. И, в дальнейшем, спутников на тернистых путях украинской политики я буду выбирать более осмотрительно. О своих дальнейших планах в политической сфере я, в обязательном порядке, сообщу на своих официальных ресурсах», — заключил он.