Притула покинул руководство партии «Голос»

Партия «Голос» прекратила полномочия украинского шоумена Сергея Притулы, который был заместителем председателя и членом политсовета партии. Такое решение приняли 29 января на съезде партии, где полностью обновили состав политсовета и приняли ряд технических решений. Об этом сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Юрчишин, передает издание «Гордон».

По его словам, Притула перестал входить в руководство партии, однако он продолжает оставаться членом политсилы и сотрудничает с ней.

Юрчишин уверяет, что Притула планирует работать с киевской ячейкой партии, которую он вел на местных выборах. Политик сказал, что Притула не прекращает общаться с партийным активом, а избрание нового руководства является обычной демократической процедурой.

Как сообщалось, Сергей Притула баллотировался в мэры Киева от «Голоса» на местных выборах осенью 2020 года, где занял третье место с результатом более 7% голосов избирателей.