Сергей Притула создает свою партию

Телеведущий и экс-член партии «Голос» Сергей Притула создает партию «24 августа», сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в окружении шоумена.

«В субботу, 5 февраля, проходит встреча инициативных групп по сбору подписей за создание партии „24 августа“ Сергея Притулы», — пишет издание.

На собрании активистов обсуждаются организационные моменты создания и деятельности партии.

Отмечается, что полное название новой политсилы — «Политическая партия «24 августа».

Ранее Притула заявил о намерении в 2022 году зарегистрировать возглавляемую им новую политическую партию.

В июне 2021 года Притула заявил о выходе из «Голоса».