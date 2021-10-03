В Грузии обнародовали первые итоги местных выборов

В Грузии на выборах в местные органы власти лидирует правящая партия «Грузинская мечта» — она набирает 48,56% голосов. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК страны после подсчета голосов с почти 40% участков, передает телеканал Imedi.

На втором месте — «Единое национальное движение» (ЕНД), основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили. Партию поддержали 31,23% избирателей.

Следом с большим отрывом идет партия экс-премьера Георгия Гахария «Для Грузии» с 6,87% голосов. Всего в выборах принимают участие 50 партий.

На выборах мэра Тбилиси, по подсчетам ЦИК, действующий глава города Каха Каладзе набирает 45,5%. Председатель ЕНД Ника Мелия заручился поддержкой 34,13% избирателей. Третье место — у Гахарии (8,97%). Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов, в противном случае будет назначен второй тур.

Также пока 50% на выборах мэра пока не набирают кандидаты в еще четырех крупных городах: Батуми, Поти, Рустави, Кутаиси.

Накануне три экзитпола показали лидерство «Грузинской мечты» на выборах, из них два — опубликованный каналом Imedi и экзитпол американской Edison Research — дали правящей партии более 43% голосов (47,6% и 46% соответственно). Экзипол французской IPSOS также показал, что «Грузинская мечта» получает первое место, но с результатом 38,6%.

Порог в 43% важен, так как если бы партия набрала меньше, встал бы вопрос о назначении внеочередных парламентских выборов весной 2022 года. Такое условие было прописано в апрельском соглашении правящей партии и оппозиции, заключенном при содействии главы Евросовета Шарля Мишеля. Несмотря на то, что «Грузинская мечта» объявила о выходе из соглашения за несколько месяцев до выборов, ЕНД все равно настаивает на соблюдении условия о внеочередных выборах.