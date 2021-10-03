В Грузии обнародовали первые итоги местных выборов

В Грузии на выборах в местные органы власти лидирует правящая партия «Грузинская мечта» — она набирает 48,56% голосов. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК страны после подсчета голосов с почти 40% участков, передает телеканал Imedi.
На втором месте — «Единое национальное движение» (ЕНД), основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили. Партию поддержали 31,23% избирателей.
Следом с большим отрывом идет партия экс-премьера Георгия Гахария «Для Грузии» с 6,87% голосов. Всего в выборах принимают участие 50 партий.
На выборах мэра Тбилиси, по подсчетам ЦИК, действующий глава города Каха Каладзе набирает 45,5%. Председатель ЕНД Ника Мелия заручился поддержкой 34,13% избирателей. Третье место — у Гахарии (8,97%). Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов, в противном случае будет назначен второй тур.
Также пока 50% на выборах мэра пока не набирают кандидаты в еще четырех крупных городах: Батуми, Поти, Рустави, Кутаиси.
Накануне три экзитпола показали лидерство «Грузинской мечты» на выборах, из них два — опубликованный каналом Imedi и экзитпол американской Edison Research — дали правящей партии более 43% голосов (47,6% и 46% соответственно). Экзипол французской IPSOS также показал, что «Грузинская мечта» получает первое место, но с результатом 38,6%.
Порог в 43% важен, так как если бы партия набрала меньше, встал бы вопрос о назначении внеочередных парламентских выборов весной 2022 года. Такое условие было прописано в апрельском соглашении правящей партии и оппозиции, заключенном при содействии главы Евросовета Шарля Мишеля. Несмотря на то, что «Грузинская мечта» объявила о выходе из соглашения за несколько месяцев до выборов, ЕНД все равно настаивает на соблюдении условия о внеочередных выборах.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016