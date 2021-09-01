Байден и Зеленский на встрече объявят о начале диалога по «Северному потоку-2»

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский в среду намерены объявить о запуске диалога по энергетике и климату, целью которого будет, в том числе, решение проблем, связанных с влиянием газопровода «Северный поток 2».
«Говоря об энергетике, президенты объявят о новых инициативах по борьбе с климатическим кризисом и укреплению энергетической безопасности Украины, в том числе о запуске обновленного стратегического диалога по энергетике и климату, во главе которого встанет министерство энергетики США», — цитирует Белый дом высокопоставленного официального представителя администрации с телефонного брифинга.
«Цель этого диалога состоит в том, чтобы продолжить решать проблемы воздействия «Северного потока 2», — уточнил чиновник.
Он указал, что среди прочего этот диалог будет нацелен на «привлечение инвестиций по энергетической безопасности посредством реформ, сокращения выбросов парниковых газов, а также изучения других инициатив в сфере изменения климата».
Кроме того, в Белом доме заявили, что продолжат поддерживать народ Украины, «пострадавший в результате кризиса с Россией на востоке» страны. Так, Вашингтон предоставит Киеву дополнительно $45 млн гуманитарной помощи.
На брифинге высокопоставленный представитель администрации Белого дома заверил, что США собираются продолжить обсуждать с Украиной ситуацию с Россией в сфере безопасности и следить за «агрессивными действиями России» в регионе.
«Президент будет с нетерпением ждать более подробной информации от президента Зеленского по поводу нынешней ситуации в плане безопасности», — подчеркнул чиновник.
Президент США Джо Байден в среду примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.
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