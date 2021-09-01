Войти
Трамп потребовал от Байдена извинений за провал в Афганистане
позиция
Трамп потребовал от Байдена извинений за провал в Афганистане
Венгрия и Россия договорились о 15-летнем контракте на поставку газа
соседи
Венгрия и Россия договорились о 15-летнем контракте на поставку газа

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Байден и Зеленский на встрече объявят о начале диалога по «Северному потоку-2»

224
Байден и Зеленский на встрече объявят о начале диалога по «Северному потоку-2»

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский в среду намерены объявить о запуске диалога по энергетике и климату, целью которого будет, в том числе, решение проблем, связанных с влиянием газопровода «Северный поток 2».

«Говоря об энергетике, президенты объявят о новых инициативах по борьбе с климатическим кризисом и укреплению энергетической безопасности Украины, в том числе о запуске обновленного стратегического диалога по энергетике и климату, во главе которого встанет министерство энергетики США», — цитирует Белый дом высокопоставленного официального представителя администрации с телефонного брифинга.

«Цель этого диалога состоит в том, чтобы продолжить решать проблемы воздействия «Северного потока 2», — уточнил чиновник.

Он указал, что среди прочего этот диалог будет нацелен на «привлечение инвестиций по энергетической безопасности посредством реформ, сокращения выбросов парниковых газов, а также изучения других инициатив в сфере изменения климата».

Кроме того, в Белом доме заявили, что продолжат поддерживать народ Украины, «пострадавший в результате кризиса с Россией на востоке» страны. Так, Вашингтон предоставит Киеву дополнительно $45 млн гуманитарной помощи.

Читайте также: Расчёты Пенсионного фонда: Украинских пенсионеров не ждет ничего, кроме бедности

На брифинге высокопоставленный представитель администрации Белого дома заверил, что США собираются продолжить обсуждать с Украиной ситуацию с Россией в сфере безопасности и следить за «агрессивными действиями России» в регионе.

«Президент будет с нетерпением ждать более подробной информации от президента Зеленского по поводу нынешней ситуации в плане безопасности», — подчеркнул чиновник.

Президент США Джо Байден в среду примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

Северный поток-2, Владимир Зеленский, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 1 сентября 2021
Вторник, 31 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Никакой конкретики Меркель в Киев не привезла

Зеленский на совместной пресс-конференции говорил, что они с Меркель обсуждали прекращение огня на Донбассе, обмен удерживаемыми лицами и открытия КППВ на линии фронта на Донбассе. Меркель ни по одному из пунктов никакой конкретики не сказала.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016