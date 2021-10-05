В Молдове задержан Генеральный прокурор

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло, отстраненный во вторник от должности из-за возбуждения в отношении него уголовного дела, задержан сотрудниками Службы информации и безопасности, сообщают молдавские СМИ со ссылкой на прокуроров, которые были свидетелями задержания.

Согласно видеоматериалам, размещенным в социальных сетях, незадолго до этого в здание Генпрокуратуры приехали сотрудники Прокуратуры по борьбе с коррупцией и люди в масках и в форме Службы информации и безопасности. В Генеральной прокуратуре проходят обыски.

Ранее в соответствии с решением Высшего совета прокуроров (ВСП) прокурор Виктор Фуртунэ, назначенный для расследования действий Стояногло, принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении генпрокурора. Стояногло и его заместители были отстранены от должности.

Стояногло обвиняют в совершении ряда сомнительных транзакций с беглым олигархом Вячеславом Платоном.

На прошлой неделе были приняты поправки в законодательство, согласно которым президент страны и Высший совет прокуроров получили право создать комиссию для оценки деятельности генпрокурора. В случае неудовлетворительной оценки Генгпрокурор может быть досрочно отправлен в отставку.

Президент Майя Санду неоднократно выступала с критикой в адрес Стояногло, не скрывая намерения добиться его отстранения от должности генпрокурора. Новые власти недовольны ходом расследования резонансных дел, в том числе относительно украденного из банковской системы миллиарда долларов.