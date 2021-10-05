В Черкасской области зарегистрировали 26 кандидатов в Раду, среди них полные тезки

Участие в промежуточных выборах народных депутатов 31 октября в округе № 197 на Черкасщине примут 26 кандидатов, среди них есть полные тезки.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Всего из 26 кандидатов, по данным ЦИК, 21 мужчина и 5 женщин. Самой молодой кандидаткой является 21-летняя Наталья Степушенко. Она проживает в Ирпене и является представительницей партии «Новые лица».

Самым старшим кандидатом является 64-летний Богдан Панкевич из «Украинской Галицкой партии». Он проживает во Львове.

Зарегистрирован в качестве кандидата 31-летний представитель «Национального корпуса» Дмитрий Кухарчук. Сейчас он находится в СИЗО — Печерский райсуд Киева арестовал его на 60 суток за столкновения с правоохранителями во время протестов под Офисом Президента 14 августа.

Также кандидатами являются заместитель председателя партии «Свобода» Андрей Ильенко, фронтмен группы «Тінь сонця» Сергей Василюк и бывший политзаключенный Кремля, журналист, а ныне первый заместитель председателя Черкасского областного совета Роман Сущенко.

Еще баллотируется самовыдвиженка, 32-летняя Юлия Гершун. Ранее она была телеведущей, моделью; возглавляет благотворительный фонд «Развитие одаренных детей». В 2020 году она баллотировалась от партии УДАР в Киевсовет.

Двое депутатов уже побеждали в 197-м округе. Это 58-летний Леонид Даценко, который выиграл выборы в 2013 году, и 38-летний Владислав Голуб, который победил Даценко в 2014 году.

Зарегистрированы три кандидата по фамилии Голуб, при этом двое из них — Владиславы Владимировичи.

Также баллотируются двое Войцеховских, с одинаковыми именем и отчеством — Виталий Александрович. Один из них — мэр Золотоноши, а второй — житель Киева.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия назначила на 31 октября промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).

Решение принято в связи с тем, что ранее избранные в округах народные депутаты были досрочно лишены мандатов, поскольку народный депутат Игорь Колыхаев (184-й округ) избран Херсонским городским головой на местных выборах 2020 года, а народный депутат Александр Скичко (197-й округ) назначен председателем Черкасской ОГА.