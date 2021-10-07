Разумков считает, что следующим уволят Кличко

Народный депутат Дмитрий Разумков, ранее отозванный с должности председателя Верховной Рады, не исключает, что следующим могут уволить главу Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

«Здесь не должно быть персоналий. Я не знаю, кто следующий... Кличко, да, может быть следующим, но всё-таки при всем уважении к Виталию Владимировичу — он мэр города», — сказал Разумков на брифинге в четверг.