Moderna построит в Африке завод по производству вакцин

Американская фармацевтическая и биотехнологическая компания Moderna сообщила о планах строительства в Африке завода по производству своих антиковидных вакцин на базе матричной РНК. Инвестиции в проект составят $500 млн. Компания планирует, что завод будет производить до 500 млн доз вакцин ежегодно. В настоящее время Moderna уже приступила к поиску места для нового завода. Страна, в которой он будет расположен, и сроки строительства пока не сообщаются.

Reuters отмечает, что строительство африканского завода Moderna может помочь с дефицитом антиковидных вакцин во многих странах этого континента, у которых не хватает средств для закупки препаратов по рыночным ценам, особенно вакцин американского и европейского производства.

Всемирная организация здравоохранения неоднократно призывала производителей вакцин и страны, где расположены основные производственные мощности, оказать содействие в обеспечении вакцинами африканские страны, чтобы бороться с COVID-19 в глобальном масштабе. Программа ООН под названием Covax призвана обеспечить вакцинами страны с низким доходом, однако к настоящему времени через нее было поставлено лишь 200 млн доз вместо запланированных 600 млн.