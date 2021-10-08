В Украине собрали почти 50 миллионов тонн зерна

Украинские аграрии уже собрали 49,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур на площади 11,2 млн га при урожайности 44,1 ц/га.
Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.
Отмечается, что по состоянию на 7 октября лидерами по намолоту зерна являются Одесская область, которая намолотила почти 4,4 млн тонн, Харьковская — 4,1 млн тонн, Днепропетровская — 4 млн тонн, а по урожайности — Хмельницкая область с показателем 59,5 ц/га.
Кроме того, завершена уборка рапса на площади 1 млн га при урожайности 28,6 ц/га, намолочено более 2,9 млн тонн семян. Самая высокая урожайность семян в Тернопольской (37,2 ц/га) и Хмельницкой (35 ц/га) областях.
Также сельхозтоваропроизводители всех областей начали сбор кукурузы (по Украине 14%). Больше всего площадей обмолотили аграрии Николаевской области — 78% к прогнозу, а самая высокая урожайность кукурузы в Черниговской области — 102,9 ц га.
В то же время продолжается уборка гречихи (по Украине 78%), которой намолочено 86,4 тыс. тонн при урожайности 13,2 ц/га. В 10 областях уборку этой культуры уже завершили.
Также в регионах собирают урожай проса (по Украине собрано 88%). На сегодняшний день этой культуры намолочено 160 тыс. тонн при урожайности 23,2 ц/га, а в 11 областях сбор проса уже закончили.
Как сообщалось, в этом году в Украине собрано 60% продовольственной пшеницы, или 19,8 млн тонн, и 40% фуража, или 13,2 млн тонн. По словам министра агрополитики Романа Лещенко, за границу планируется отправить 9,6 млн тонн фуражного зерна, а общий объем экспорта зерна может достичь 24,4 млн тонн зерна. В финансовом эквиваленте это принесет стране 6 млрд долл. выручки.
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