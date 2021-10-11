Крупнейший американский лоукостер Southwestern Airlines отменил тысячи рейсов

Авиакомпания Southwestern Airlines, являющаяся крупнейшим американским лоукостером, отменила более 2,5 тыс. рейсов с вечера 8 октября, перебои продолжаются в понедельник. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

В понедельник отменены уже свыше 300 рейсов, еще более 200 задерживаются. В авиакомпании связывают проблемы со сложностями при возвращении к нормальной работе после значительного спада перевозок из-за пандемии. Из-за этого возникают сбои в расписании, ощущается также нехватка диспетчеров.

11 октября в США отмечается день Колумба — федеральный выходной. Традиционно на длинные выходные многие американцы отправляются в путешествия по стране. Авиаперевозчики стремятся нарастить к этим датам количество рейсов. В последние недели и месяцы, на фоне массовой вакцинации в США (в целом по стране этот показатель составляет 56%), ранее предпочитавшие оставаться дома американцы все чаще отправляются в путешествия.