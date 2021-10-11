Крупнейший американский лоукостер Southwestern Airlines отменил тысячи рейсов

Авиакомпания Southwestern Airlines, являющаяся крупнейшим американским лоукостером, отменила более 2,5 тыс. рейсов с вечера 8 октября, перебои продолжаются в понедельник. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.
В понедельник отменены уже свыше 300 рейсов, еще более 200 задерживаются. В авиакомпании связывают проблемы со сложностями при возвращении к нормальной работе после значительного спада перевозок из-за пандемии. Из-за этого возникают сбои в расписании, ощущается также нехватка диспетчеров.
11 октября в США отмечается день Колумба — федеральный выходной. Традиционно на длинные выходные многие американцы отправляются в путешествия по стране. Авиаперевозчики стремятся нарастить к этим датам количество рейсов. В последние недели и месяцы, на фоне массовой вакцинации в США (в целом по стране этот показатель составляет 56%), ранее предпочитавшие оставаться дома американцы все чаще отправляются в путешествия.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016