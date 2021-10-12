Глава JPMorgan заявил об отсутствии реальной стоимости у биткоина

Биткоин ничего не стоит, считает председатель совета директоров и гендиректор инвестиционного банка JPMorgan Chase Джейми Даймон. Он выступил на мероприятии Института международных финансов (IIF) в понедельник, 11 октября, сообщает CNBC.
«Мне все равно. Для меня это (биткоин, — Ред.) не имеет значения. Наши клиенты — взрослые люди. Они не согласны. Но так и работают рынки. Поэтому, если они хотят иметь возможность купить биткоин, мы не можем хранить его, но можем предоставить законный и прозрачный, насколько это возможно, доступ», — отметил Даймон.
В августе инвестиционный банк предоставил богатым клиентам доступ к собственному биткоин-фонду. По данным источников Coindesk, пассивно управляемый биткоин-фонд был запущен JPMorgan в партнерстве с NYDIG (New York Digital Investment Group).
Также в июле JPMorgan первым из крупнейших американских инвестиционных банков предоставил клиентам доступ к криптовалютным фондам. С 19 июля финансовые консультанты JPMorgan имеют возможность предлагать своим клиентам инвестиции в четыре фонда Grayscale (Bitcoin Trust, Bitcoin Cash Trust, Ethereum Trust и Ethereum Classic Trust), а также в фонд Osprey Bitcoin Trust.
При этом Даймон регулярно критикует криптовалюты. Например, в октябре он в очередной раз заявил, что биткоин не имеет внутренней стоимости. А в мае призвал держаться подальше от криптовалют, выступая на заседании Комитета по финансовым услугам палаты представителей.
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