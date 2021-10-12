Первая область Украины попала в «красную» зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила «красный» уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции Covid-19 на территории Херсонской области с 15 октября, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 октября 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Херсонской области, и применить на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для „красного“ уровня эпидемической опасности», — написал Немчинов в Facebook.

Отметим, что 12 октября директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис заявил, что в связи с высокими показателями госпитализации больных с COVID-19 и заполненностью коек в больничных учреждениях Львовщина в ближайшие дни может войти в красную зону эпидемической опасности.

Напомним, что с 21 октября межрегиональные перевозки в «желтых», «оранжевых» и «красных» зонах будут разрешены при условии наличия COVID сертификатов у всех водителей и пассажиров. Ответственность за их наличие будет нести перевозчик.