До конца года в Украине будет развернута военно-учебная миссия ЕС

Военно-учебная миссия Европейского союза (ЕС) будет развернута в Украине до конца текущего года. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, комментируя итоги состоявшегося во вторник в Киеве саммита ЕС — Украина.
«До конца года в Украине будет развернута военная совещательно-тренировочная миссия ЕС», — сказал Андрей Таран, слова которого приводит на своем сайте Минобороны.
«Делаем все необходимое, чтобы уже до конца текущего года военная совещательно-тренировочная миссия из плоскости наработки юридической базы перешла в состояние практической реализации на пользу как Украине, так и ЕС», — добавил глава военного ведомства.
По словам Тарана, в составе миссии планируется привлечение 30 постоянных советников от ЕС. «Реализация такого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных сил Украины, которые свойственны государствам — членам Европейского союза, — сказал министр обороны. «В нашей повестке дня очень четкие инициативы, и те сигналы, которые мы подаем коллегам из ЕС, довольно положительно воспринимаются. И шаги, которые Минобороны делает в ходе военной реформы, являются инструментом сближения с ЕС», — считает Таран.
Ожидается, что благодаря активному участию европейских советников и по результатам аудита существующих оборонных институтов, в Вооруженных силах Украины будет создана многоуровневая система военного образования, введено качественное дистанционное обучение, отмечает Минобороны.
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