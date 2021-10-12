До конца года в Украине будет развернута военно-учебная миссия ЕС

Военно-учебная миссия Европейского союза (ЕС) будет развернута в Украине до конца текущего года. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, комментируя итоги состоявшегося во вторник в Киеве саммита ЕС — Украина.

«До конца года в Украине будет развернута военная совещательно-тренировочная миссия ЕС», — сказал Андрей Таран, слова которого приводит на своем сайте Минобороны.

«Делаем все необходимое, чтобы уже до конца текущего года военная совещательно-тренировочная миссия из плоскости наработки юридической базы перешла в состояние практической реализации на пользу как Украине, так и ЕС», — добавил глава военного ведомства.

По словам Тарана, в составе миссии планируется привлечение 30 постоянных советников от ЕС. «Реализация такого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных сил Украины, которые свойственны государствам — членам Европейского союза, — сказал министр обороны. «В нашей повестке дня очень четкие инициативы, и те сигналы, которые мы подаем коллегам из ЕС, довольно положительно воспринимаются. И шаги, которые Минобороны делает в ходе военной реформы, являются инструментом сближения с ЕС», — считает Таран.

Ожидается, что благодаря активному участию европейских советников и по результатам аудита существующих оборонных институтов, в Вооруженных силах Украины будет создана многоуровневая система военного образования, введено качественное дистанционное обучение, отмечает Минобороны.